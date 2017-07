New York/BangaloreDie US-Börsen haben wegen durchwachsener Konjunkturdaten am Donnerstag mit leichten Kursverlusten eröffnet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte startete bei 21.418 Punkten und damit 0,3 Prozent tiefer in den Handel. Der breiter gefasste S&P-500 verlor ebenfalls 0,4 Prozent auf 2422 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,7 Prozent auf 6105 Punkte.

Die US-Firmen heuerten im Juni weniger Personal an als erwartet. Es entstanden nur 158.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit 185.000 Stellen gerechnet. "Aber unterm Strich sind die Zahlen auch nicht so schlecht", sagte Analyst Naeem Aslam vom Finanzdienstleister Think Markets.

Bei den Einzelwerten waren die Aktien des Elektroauto-Bauers Tesla bei Investoren weniger gefragt. Die Papiere lagen 2,8 Prozent im Minus. Zuvor hatte das Tesla-Modell S bei Sicherheitstests nicht die besten Noten bekommen. Am Mittwoch hatten Tesla-Aktien bereits rund sieben Prozent verloren. Auch die Aktien des Mischkonzerns General Electric notierten 1,5 Prozent schwächer. Die EU-Kommission beschuldigt GE, bei der Übernahme von LM Wind falsche Angaben gemacht zu haben. (Reporter: Tanya Agriwal, bearbeitet von Klaus Lauer redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)