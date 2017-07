MÄRKTE 11-Wall Street startet im Plus - Yellen schiebt Kurse an

New York, 13. Jul (Reuters) - Die US-Börsen haben ihre Rekordjagd am Donnerstag mit leichten Gewinnen fortgesetzt. Die Äußerungen von Notenbank-Chefin Janet Yellen vom Mittwoch zur Geldpolitik in den USA trieben weiter die Kurse an. Yellen hatte im Kongress angedeutet, angesichts solider Konjunktur den Kurs behutsamer Zinserhöhungen fortzusetzen. Ihre Rede habe nach einer lockeren Geldpolitik geklungen, sagte Analyst Naeem Aslam vom Broker Think Markets UK. Sie habe keine Hinweise auf aggressive Zinserhöhungen oder einen festen Plan zum Abbau der im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Notenbank-Bilanz enthalten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch geklettert war, stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 21.587 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 2446 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 6270 Punkte.

Bei den Einzelwerten zählte Target mit einem Kursplus von rund drei Prozent zu den Gewinnern. Der Konzern rechnet erstmals seit fünf Quartalen mit einem Umsatzanstieg. Die Papiere von Delta Air Lines gaben dagegen rund drei Prozent nach. Die zweitgrößte US-Fluggesellschaft enttäuschte die Anleger mit einem Gewinnrückgang von rund einem Fünftel im abgelaufenen Quartal.