MÄRKTE 12-Wall Street eröffnet mit Kursverlusten

New York, 08. Feb Die US-Börsen haben am Mittwoch mangels frischer Impulse von Konjunkturdaten mit Kursverlusten eröffnet. "Der Markt ist dazu gezwungen, sich an den Unternehmensbilanzen zu orientieren", sagte Analyst Peter Cardillo von First Standard Financial. Da einige Unternehmen wie der zweitgrößte US-Versicherer Prudential erst später damit herauskommen, hielten sich viele Anleger erst einmal zurück.