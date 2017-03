MÄRKTE 19-Wall Street schließt kaum verändert

New York, 09. Mrz Die US-Börsen haben am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss minimal höher auf 20.858 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte knapp 0,1 Prozent auf 2364 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging mit einem minimalen Plus bei 5838 Stellen aus dem Handel.