MÄRKTE 9-Wall Street schließt kaum verändert

New York, 17. Jul (Reuters) - Die US-Börsen haben am Montag kaum verändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat bei 21.629 Punkten in etwa auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P-500 notierte zuletzt unverändert auf 2459 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stagnierte bei 6314 Punkten.