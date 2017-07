New York, 26. Jul (Reuters) - Der Dow-Jones-Index schloss bei 21.709 Punkten 0,45 Prozent im Plus. Der breiter gefasste S&P-500 ging mit 2477 Zählern 0,03 Prozent höher aus dem Handel. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,16 Prozent und schloss bei 6422 Punkten. (Reuters-Büro New York; bearbeitet von Andreas Kenner; redigiert von Kerstin Dörr.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)