MÄRKTE 8-Wall Street eröffnet schwächer - Blackberry legen zu

New York, 12. Apr Die US-Börsen haben am Mittwoch etwas schwächer eröffnet. Nach dem Militärschlag der USA gegen Ziele in Syrien in der vergangenen Woche gebe es weiter geopolitische Risiken, sagten Händler. Zudem warteten Anleger mit Spannung auf die neuesten Quartalsbilanzen der US-Firmen. Am Donnerstag stehen Zahlen der Großbanken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo an.