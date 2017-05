MÄRKTE 10-Ralph Lauren fliegen nach Umsatzrückgang aus den Depots

Frankfurt, 18. Mai Nach dem neunten Umsatzrückgang in einem Quartal in Folge haben Anleger Ralph Lauren die rote Karte gezeigt. Die Titel des Luxusmoden-Anbieters sackten in New York um bis zu 2,9 Prozent auf ein Acht-Jahres-Tief von 70,67 Dollar ab. Ralph Lauren setzte in seinen Geschäften im vergangenen Quartal zwölf Prozent weniger um, der Rückgang war damit doppelt so stark wie von Analysten erwartet. Zudem kündigte der Vorstand an, dass die Erlöse auch im laufenden Quartal falle