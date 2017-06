MÄRKTE 6-Wall Street eröffnet kaum verändert

New York, 23. Jun Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichung von Konjunkturdaten und der Unsicherheit über die weiteren Schritte der US-Notenbank ist die Wall Street kaum verändert in den Freitag gestartet. Sorgen bereiteten den Börsianern die Ölpreise, die erneut nachgaben. Deswegen geht die Furcht um, dass der Abwärtstrend Indiz für eine schwächelnde Weltkonjunktur ist. So kostete ein Barrel der US-Sorte WTI 42,59 Dollar und damit mehr als 20 Prozent weniger als noc