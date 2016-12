FrankfurtEin Quartalsergebnis über Markterwartungen hat Winnebago am Mittwoch Auftrieb gegeben. Die Aktien des Anbieters von Wohnmobilen stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um 4,3 Prozent und waren mit 38,80 Dollar so teuer wie zuletzt vor elfeinhalb Jahren. Das Unternehmen machte im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Gewinn von 0,42 Dollar je Aktie. Der Umsatz kletterte um 14,5 Prozent auf 245,3 Millionen Dollar. Von Reuters befragte Analysten hatten mit Erlösen von 232,3 Millionen Dollar und einem Überschuss von 0,31 Dollar je Aktie gerechnet. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)