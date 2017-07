FrankfurtDie Übernahmeofferte für den größten britischen Bezahldienst-Anbieter Worldpay schürt Fusionsspekulationen um den deutschen Rivalen Wirecard. Dessen Aktien kletterten am Dienstag um 6,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 61,11 Euro und waren Spitzenreiter im Technologieindex TecDax. Die Worldpay-Papiere schossen an der Börse in London um 26 Prozent auf 403 Pence nach oben, ebenfalls auf ein Allzeithoch.

Der Konzern erhielt nach eigenen Angaben Kaufofferten von der US-Bank JP Morgan und dem Kreditkarten-Dienstleister Vantiv. Analysten rechnen damit, dass es zu einer ganzen Konsolidierungswelle in dem Sektor kommt. "Die Branche der Bezahldienstleister ist derzeit eine der interessantesten in der Finanzwelt", sagte Chefanalyst Angelo Meda vom Investmenthaus Banor Capital. "Es tummeln sich zahlreiche Firmen am Markt und wir werden künftig nur einen bis zwei große Marktführer im Payment-Sektor haben." Am Wochenende hatte der dänische Zahlungsabwicklungs-Spezialist Nets mitgeteilt, mehrere Interessensbekundungen erhalten zu haben. Die Nets-Aktien kletterten daraufhin um knapp 14 Prozent, am Dienstag legten sie um weitere 4,7 Prozent zu.

Die Experten von Mediobanca rechnen damit, dass noch mehr Firmen für Worldpay ihren Hut in den Ring werfen. "Worldpay ist ein interessantes Übernahmeziel und Firmen wie Google, Amazon und Apple werden sich die auch ansehen", schrieben sie in einem Kurzkommentar. (Reporter: Helen Reid, Noor Zainab Hussain und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)