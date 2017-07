MÄRKTE 7-Wirecard erhöht Ergebnisprognose - Aktie auf Rekordhoch

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Die Erhöhung der Ergebnisprognose hat Wirecard-Anleger in Feierlaune versetzt. Die Aktien des Zahlungsabwicklers kletterten am Dienstag um 3,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 64,74 Euro und waren einer der gefragtesten Werte im Technologieindex TecDax. Der Konzern schraubte die Zielwerte für das Betriebsergebnis (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2017 wegen einer "starken operativen Geschäftsentwicklung" auf 392 Millionen bis 406 Millionen Euro nach oben. Bislang war er von 382 Millionen bis 400 Millionen Euro ausgegangen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)