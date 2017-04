MÄRKTE 5-Dax startet mit leichten Verlusten in den Gründonnerstag

Frankfurt, 13. Apr Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den letzten Handelstag vor Ostern gestartet. Der Dax rutschte in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 12.128 Punkte ins Minus. Allerdings rechneten Händler nicht mit einem großen Ausverkauf, dafür dürfte das Volumen zu gering bleiben. Viele Anleger seien schon in den Osterferien. In Frankfurt bleibt die Börse am Karfreitag und Ostermontag geschlossen.