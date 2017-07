MÄRKTE 8-Erleichterung an Börse in Katar nach Fristverlängerung

Frankfurt, 03. Jul Die Verlängerung des Ultimatums in der Katar-Krise hat Anleger in dem Golf-Staat beruhigt. Die Börse in Doha legte am Montag 1,3 Prozent zu, nachdem sie am Sonntag aus Sorge vor einer Verschärfung des seit Wochen schwelenden Konflikts mit anderen Staaten in der Region deutlich gefallen war. Katar erhielt von Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusätzliche 48 Stunden Zeit zur Erfüllung ihrer Forderungen. Die vier Staaten werfen Ka