MÄRKTE 5-Zooplus bekommen Zahlen schlecht

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Die Börse hat am Donnerstag mit Enttäuschung auf den bei Zooplus: Der Online-Tierfutter-Händler hat zwar erstmals in einem Halbjahr mehr als eine halbe Milliarde Euro erlöst. Aber die Anleger hatten mit einem noch stärkeren Umsatzplus gerechnet. Die Aktien brachen um fast zwölf Prozent auf 153,25 Euro ein und hielten im SDax damit die rote Laterne. "Unsere Schätzungen scheinen zu ambitioniert zu sein", konstatierten die Analysten von Oddo Seydler, die die Titel herunter auf "reduce" stuften. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Schließlich habe Zooplus im bisherigen Jahresverlauf mit einem Kursgewinn von über 40 Prozent zu den größten SDax-Gewinnern gezählt. Aktuell notierten die Titel noch knapp 30 Prozent höher als Ende 2016. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)