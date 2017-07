Weniger Tote und geringere Kosten durch Naturkatastrophen

People carrying umbrellas cross a flooded street as it rains in Mumbai, India July 18, 2017.

Frankfurt (Reuters) - Bei Erdbeben, Stürmen und Überschwemmungen sind im ersten Halbjahr 2017 weltweit weniger Menschen ums Leben gekommen und geringere Schäden entstanden als im Vorjahr.

Die Münchener Rück bezifferte die Gesamtschäden am Dienstag auf 41 Milliarden Dollar, nach 111 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Davon mussten die Versicherer und Rückversicherer mit 19,5 Milliarden Dollar knapp die Hälfte tragen. Damit war der versicherte Anteil wegen einer Serie von schweren Gewittern mit Hagel und Tornados in den USA höher als üblich, da in den Vereinigten Staaten besonders viele Menschen versichert sind. Dennoch kamen die Versicherer vergleichsweise glimpflich davon: Im Vorjahreszeitraum mussten sie noch 32 Milliarden Dollar auszahlen.

Bei Naturkatastrophen kamen der Münchener Rück zufolge im ersten Halbjahr 3200 Menschen ums Leben (Vorjahr: 5.100). 329 Tote gab es allein bei Überschwemmungen und Erdrutschen im Süden Kolumbiens Anfang April. Heftiger Regen ließ dort Flüsse über die Ufer treten und löste eine Schlammlawine aus, die Häuser und Autos unter sich begrub.

Die höchsten Schäden verursachten im ersten Halbjahr 2017 Überschwemmungen in Peru mit Gesamtschäden von 3,1 Milliarden Dollar - davon waren allerdings nur 380 Millionen Dollar versichert. Das teuerste Ereignis für die Versicherer war ein schwerer Gewittersturm Anfang Mai in den USA mit einem versicherten Schaden von 1,8 Milliarden Dollar und Gesamtschäden von 2,2 Milliarden Dollar.

"Die ungewöhnlichen atmosphärischen Bedingungen in den USA im ersten Halbjahr begünstigten speziell die starken sogenannten Superzellen-Gewitter, die häufig mit schwerem Hagel und Tornados einhergehen", sagte Peter Höppe, Leiter der Georisiko-Forschung der Münchener Rück. "So war auch die Zahl der beobachteten Tornados im ersten Quartal doppelt so hoch wie im Schnitt der vergangenen 10 Jahre." Insgesamt entstand durch Gewitter in den USA ein Gesamtschaden von 18,5 Milliarden Dollar, davon waren 13,5 Milliarden versichert.

Für die Rückversicherer sind die teueren Gewitter in den USA ein zweischneidiges Schwert. Einerseits müssen sie einspringen, wenn die finanziellen Folgen ihre Kunden - die Erstversicherer - zu überfordern drohen. Andererseits geben ihnen schadenarme Jahre wenig Argumente für Preiserhöhungen. Die Rückversicherer leiden seit Jahren unter dem Preisdruck, den Finanzinvestoren erzeugen, indem sie den Markt mit frischem Kapital fluten. Bei großen Schäden dürften sich einige von ihnen schnell wieder aus dem Markt zurückziehen.