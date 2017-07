Selbstmordattentäter tötet in Pakistan mindestens 16 Menschen

Rescue workers and policemen gather after a suicide blast in Lahore, Pakistan July 24, 2017. REUTER/Mohsin Raza

Lahore (Reuters) - Bei einem Selbstmordanschlag in der ostpakistanischen Großstadt Lahore sind nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen getötet worden, darunter viele Polizisten.

20 weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Rettungskräfte am Montag mit. Das Attentat ereignete sich in der Innenstadt. Nach Angaben aus Polizeikreisen waren Beamte das Ziel, die Straßenhändler vertreiben sollten. Für den Anschlag übernahm zunächst niemand die Verantwortung. In der Vergangenheit reklamierte solche Taten oft die radikalislamische Taliban in Pakistan für sich.

Bombenanschläge werden in dem asiatischen Land vor allem in den Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan verübt. In Lahore sind sie in den vergangenen Jahren eher selten geworden.