Sotschi Noch vor drei Jahren nannte der damalige US-Präsident Barack Obama Russland eine "Regionalmacht".

Das Treffen von Bundeskanzlerin Angel Merkel mit Präsident Wladimir Putin am Dienstag zeigt, wie falsch diese Einschätzung war. Nicht nur, dass US-Präsident Donald Trump und Putin am selben Tag telefonierten und Russland eine aktivere Rolle auch im Nordkorea-Konflikt spielt. Aus Sicht der EU wird Russland zunehmend wieder ein zentraler geopolitischer Spieler, der ausgerechnet bei den Stabilisierungsversuchen in der östlichen und südlichen Nachbarschaft Europas mitmischen will – nicht immer mit denselben Interessen.

UKRAINE

In den vergangenen Wochen sind die Sorgen über die Entwicklung in der Ostukraine wieder gewachsen. Zwar haben Merkel und Putin im Telefonat mit Frankreichs Präsident Francois Hollande über Ostern zumindest erreicht, dass die Eskalation der Kämpfe nicht weiter zunahm. Aber inoffiziell wird eingeräumt, dass sich die Situation vor Ort immer weiter vom "Geist von Minsk" entferne, der eine Zukunft im Rahmen des ukrainischen Staates angepeilt hatte.

EU-Diplomaten werfen Russland vielmehr vor, in den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten Fakten zu schaffen. In Anspielung auf die Lage der abtrünnigen und von Russland kontrollierten georgischen Provinzen Abchasien und Südossetien wird von einer "Abchasisierung" der Ostukraine gesprochen. Dennoch haben sowohl Merkel als auch Putin am Dienstag in Sotschi betont, am Minsker Abkommen festhalten zu wollen – vor allem weil bei einem offiziellen Ende der in der weißrussischen Hauptstadt geschlossenen Vereinbarung eine neue Eskalation befürchtet wird.

Paradoxerweise wird ausgerechnet der in den meisten EU-Hauptstädten begrüßte Schwenk der neuen US-Regierung in der Russland-Politik für die Eskalation in der Ostukraine verantwortlich gemacht: Denn seitdem Präsident Donald Trump klargemacht hat, dass er Putin nicht als engen Verbündeten sieht und an der Nato festhält, zieht Russland nach Lesart westlicher Diplomaten die Zügel an.

BALKAN

Russland wird seit Monaten von EU-Diplomaten vorgeworfen, verstärkt auf dem Balkan aktiv zu werden. Dies betrifft Serbien, Bosnien, Montenegro und Mazedonien – also alles Länder, die sich Richtung Westen bewegen. Der von Moskau abgelehnte Nato-Beitritt Montenegros wurde damit allerdings nicht verhindert. In Serbien gibt es aber eine kleine russische Militärbasis, in Mazedonien wird Moskau Unterstützung für die in Wahlen unterlegene Opposition nachgesagt. Weiter östlich hat sich Moldawien bereits wieder stärker Richtung Moskau orientiert.

SYRIEN, NAHOST

In Syrien hat Russland mit seiner militärischen Hilfe dafür gesorgt, dass Präsident Baschar al-Assad wieder sicherer im Amt sitzt. Putin geht es zum einen um die Sicherung des russischen Marinestützpunktes an der syrischen Küste – des einzigen russischen im Mittelmeer. Durch den Syrienkonflikt hat Russland aber auch die Kontakte in der Region verstärkt. In Syrien ist Russlands militärischer Verbündeter auch der Iran. In den vergangenen Monaten hat Moskau aber auch seinen Kontakt etwa nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgebaut und gewinnt in der Region generell an Einfluss. Dazu kommt auch eine engere Absprache der öl- und gasreichen Länder, um einen weiteren Preisverfall zu stoppen.

LIBYEN, ÄGYPTEN

In Nordafrika ist Russland schon länger aktiv. Je härter die Kritik im Westen an Menschenrechtsverletzungen des ägyptischen Präsidenten Abdel Farrah al-Sissi wird, desto mehr orientiert sich das Land nach Moskau. Dies wird sowohl in den USA als auch der EU kritisch gesehen, auch wenn beide ebenfalls eine Stabilisierung Ägyptens wollen.

Als wesentlich heikler gilt der wachsende russische Einfluss in Libyen. Dort hat Russland zwar in der UN die Regierung in Tripolis anerkannt. Aber gleichzeitig unterstützt es immer intensiver die Rebellengruppe um General Haftar, die den Osten des Landes kontrolliert. Für die EU ist dies heikel, weil nur mit einer stabilen Einheitsregierung die Schlepperrouten gestoppt werden können, die afrikanische Migranten von Libyen aus über das Mittelmeer in die EU bringen.

Russland versucht aber seit Jahren noch aus einem anderen Grund, stärker in Nordafrika Fuß zu fassen. Denn die EU hatte Gaslieferungen aus den nordafrikanischen Staaten auch als Möglichkeit gesehen, ihre Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Russische Firmen sind mittlerweile aber selbst an einer Reihe von Gasfelder in den nordafrikanischen Ländern beteiligt.