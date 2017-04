Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and U.S. Secretary of State Rex Tillerson enter a hall during their meeting in Moscow, Russia, April 12, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

Moskau Trotz der Spannungen wegen des Bürgerkrieges in Syrien hat US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch doch noch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau getroffen.

Die Begegnung habe begonnen, sagte eine Sprecherin der US-Botschaft am Abend unter Berufung auf das russische Präsidialamt. Tillerson hatte sich zuvor mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen, der die USA für das Vorgehen in Syrien scharf kritisierte.

Hintergrund ist ein Giftgasangriff, bei dem in dem Bürgerkriegsland in der vergangenen Woche 87 Menschen ums Leben kamen. Die Regierung in Washington macht dafür die Regierung in Damaskus verantwortlich und griff als Vergeltung einen Luftwaffenstützpunkt an. Syrien und das eng verbündete Russland weisen die Vorwürfe zurück.