AEG-Mutter Electrolux verdient dank Nordamerika gut

The Electrolux logo is seen during the IFA Electronics show in Berlin, Germany September 4, 2014.

Stockholm (Reuters) - Die AEG-Mutter Electrolux profitiert von Erfolgen im Nordamerika-Geschäft.

Der Hersteller von Kühlschränken und Waschmaschinen verdiente nach Angaben vom Mittwoch im abgelaufenen Quartal operativ mit umgerechnet 202 Millionen Euro mehr als erwartet, die Gewinnmarge war so hoch wie seit fast sieben Jahren nicht mehr. Der Netto-Umsatz stieg um fünf Prozent. Das kam an der Börse gut an: Die Aktien legten zeitweise um sechs Prozent zu und erreichten ein Rekordhoch.

Besonders gut lief es für den Whirlpool-Rivalen in Nordamerika. Hier rechnet das Unternehmen auch mit weiterem Wachstum und hob die Prognose für den Gesamtmarkt auf plus drei bis vier Prozent an. In Europa bleibe das Wachstum dagegen mit einem Prozent deutlich geringer, hieß es weiter.