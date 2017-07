Schwerverletzte nach Motorsägen-Angriff in Schaffhausen

Swiss police officers stand at a crime scene in Schaffhausen, Switzerland July 24, 2017.

Zürich (Reuters) - In der Schweizer Stadt Schaffhausen hat ein mit einer Kettensäge bewaffneter Mann mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Der Angriff habe keinen terroristischen Hintergrund, teilte die Schaffhauser Polizei am Montag mit. Der 1,90 Meter große Mann sei am Montagmorgen in ein Bürogebäude in der Schaffhauser Altstadt eingedrungen und habe mehrere Personen verletzt - zwei davon schwer. Der Angreifer sei identifiziert, befinde sich aber weiterhin auf der Flucht. Die Fahndung in dem Ort nahe der Grenze zu Deutschland laufe auf Hochtouren. Der Tatverdächtige sei vermutlich mit einem weißen Volkswagen Caddy mit Schweizer Kennzeichen unterwegs.