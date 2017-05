Switzerland's Defence Minister Guy Parmelin attends a news conference in Bern, Switzerland May 2, 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann

Bern Die Schweiz hält sich zu Spionagevorwürfen aus Deutschland bedeckt.

Der für den Geheimdienst NDB zuständige Verteidigungsminister Guy Parmelin lehnte am Dienstag eine Stellungnahme zu dem Thema ab. "Wir wollen uns zu laufenden Ermittlungen nicht äußern", sagte Parmelin auf einer Pressekonferenz zum NDB-Jahresbericht in Bern.

Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte am Freitag einen 54-jährigen Schweizer in Frankfurt wegen des Verdachts festnehmen lassen, seit Anfang 2012 für den Geheimdienst einer fremden Macht tätig gewesen zu sein. Dem Mann wird nach Angaben seines Anwalts vorgeworfen, deutsche Steuerfahnder bespitzelt zu haben. Allein die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben seit 2010 elf Steuer-CDs mit Datensätzen mutmaßlicher Steuerhinterzieher gekauft. Die Informationen waren Schweizer Banken entwendet worden. Für die Datenträger haben die Steuerfahnder in NRW insgesamt 17,9 Millionen Euro an Informanten gezahlt. Im Gegenzug haben die CDs dem Fiskus nach Angaben von Finanzminister Norbert Walter-Borjans bis zu sieben Milliarden Euro zusätzlich durch Nachforderungen und Selbstanzeigen eingebracht.

Wenn jemand in der Schweiz zu illegalen Methoden greife, um an staatliche oder geschäftliche Geheimnisse zu kommen, dann sei das Spionage, sagte NDB-Chef Markus Seiler. "Und zu unseren Aufgaben gehört die Abwehr von Spionage." Der NDB sei im In- und Ausland tätig, erklärte er. Dazu, ob der Nachrichtendienst in Deutschland aktiv sei, wollte er nichts sagen. Minister Parmelin sagte, dass in der Schweiz neben Banken auch Unternehmen und Forschungsinstitutionen und internationale Organisationen immer wieder das Ziel von Spionage seien.