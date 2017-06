FILE PHOTO - The logo of Swiss private bank Julius Baer is pictured on the company's branch in Lausanne, Switzerland, November 13, 2014. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Zürich Zwei Jahre nach Beginn der Untersuchung haben die Schweizer Behörden im Zusammenhang mit dem Fifa-Korruptionsskandal ein erstes Strafverfahren abgeschlossen.

Ein ehemaliger Banker wurde wegen Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen Geldwäschegesetze verurteilt, teilte die Schweizer Bundesanwaltschaft am Freitag mit. Die durch den Bankmitarbeiter in diesem Zusammenhang verbrecherisch erlangten Zahlungen in der Höhe von 650.000 Dollar würden eingezogen.

Die Bundesanwaltschaft führe rund um den Weltfußballverband insgesamt rund 25 Strafverfahren. Die Schweizer arbeiten dabei eng mit ihren US-Kollegen zusammen. Am Donnerstag hatte sich in New York ein früherer Banker des Schweizer Vermögensverwalters Julius Bär in dem Korruptionsskandal schuldig bekannt. Das US-Verfahren gegen die Fifa löste beim Fußball-Weltverband vor zwei Jahren ein Erdbeben aus, das unter anderem auch Präsident Sepp Blatter zum Abgang zwang.