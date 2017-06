The headquarters of Swiss food giant Nestle is pictured from Chardonne above Vevey, Switzerland, May 28, 2017. REUTERS/Denis Balibouse

Zürich Der Hedgefonds Third Point stößt mit seinen Forderungen zum Umbau von Nestle bei einigen anderen Investoren des Nahrungsmittelriesen auf taube Ohren.

Fondsmanager halten die Renditeforderungen des streitbaren US-Investors Daniel Loeb für überzogen und fürchten, dass darunter das langfristige Wachstum leiden könnte. Zudem halten sie weder den von dem Fonds angemahnten raschen Verkauf der milliardenschweren Beteiligung an L'Oreal noch einen Aktienrückkauf für sinnvoll.

Das ist ein Dämpfer für Hedge-Fonds-Manager Loeb, der sich über Third Point für 3,5 Milliarden Dollar einen Anteil von gut einem Prozent an Nestle gesichert hatte. In einem Schreiben an Investoren hatte er einen rascheren Umbau des Konzerns mit Marken wie Nespresso, Maggi oder KitKat gefordert, der zuletzt seinen langjährigen Wachstumszielen hinterherhinkte.

Nestle sind laut Fondsmanager Daniel Häuselmann vom Vermögensverwalter GAM in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Fehler unterlaufen. "Sonst wäre sie nicht dort, wo sie heute steht. Ich sehe keinen dringenden Bedarf, die bisher kommunizierte Strategie zu verändern." Vielmehr sei es wichtig, dass Nestle weiterhin in den Auf- und Ausbau des Geschäfts investiere und dies nicht zugunsten kurzfristig höherer Margen vernachlässige.

Third Point fordert von Nestle bis 2020 eine operative Rendite von 18 bis 20 Prozent - nachdem die Firma zuletzt auf 15,3 Prozent kam. Zudem solle sich der Konzern mindestens doppelt so hoch verschulden wie bislang und mit dem Geld dann Aktien zurückkaufen. Darüber hinaus dringt Loeb auf den Verkauf von nicht strategischen Geschäftsfeldern und eine Veräußerung des über 25 Milliarden Dollar schweren Anteils an L'Oreal.

Fondsmanager Antoine Hamoir vom Vermögensverwalter Candriam erwartet jedoch keine weitreichende Änderung der Strategie. "Nestle hat einen langfristigen Horizont. Ich erwarte nicht, dass sie drastische Maßnahmen setzen, nur um einen Aktivisten zufriedenzustellen. Das entspricht nicht der Kultur von Nestle." Die Beteiligung an dem Kosmetikkonzern werfe gute Gewinne ab. Zudem macht ein Aktienrückkauf bei der aktuell eher hohen Bewertung an der Börse Häuselmann zufolge wenig Sinn.

Zudem haben die Aktionäre Zweifel daran, wie viel Loeb mit einem Anteil von gut einem Prozent erreichen kann - damit ist er nach Reuters-Daten der achtgrößte Investor. Die Aktien von Nestle sind breit gestreut, kaum ein Eigentümer hält mehr als ein Prozent. GAM und Candriam gehören laut Reuters-Daten zu den größten 120 Investoren von Nestle.

Für den Schweiz-Chef von JP Morgan, Nick Bossart, ist der Einstieg von Third Point keine Überraschung. "Mehrere große US-Aktivisten haben sich in den vergangenen Monaten über Ziele in Europa und insbesondere in der Schweiz informiert", sagte er. Wie dauerhaft ihr Engagement sei, stehe jedoch in den Sternen. "Vielfach sind Aktivisten bereits nach sechs bis zwölf Monaten wieder weg, es kann aber auch durchaus längere Halteperioden geben."