A Nestle company logo is pictured on a bar of Milky Bar chocolate in Manchester, Britain April 25, 2017. REUTERS/Phil Noble - RTS13UCP

Bangalore Der weltgrößte Lebensmittelproduzent Nestle wird einem Medienbericht zufolge vom Finanzinvestor Daniel Loeb ins Visier genommen.

Loebs Hedgefonds Third Point habe kürzlich eine Beteiligung an dem Schweizer Konzern erworben und strebe eine Änderung von dessen Strategie an, meldete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Von dem Unternehmen und von Third Point waren zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten.

Der neue Nestle-Chef Ulf Mark Schneider hat zuletzt das Süßigkeiten-Geschäft in den USA auf den Prüfstand gestellt. Third Point wird in der Finanzwelt zu den sogenannten aktivistischen Investoren gezählt. Diese wollen ganz gezielt Einfluss auf Firmenentscheidungen nehmen und treten mitunter aggressiv auf. Zuletzt hatte ein Medienbericht über einen Einstieg von Third Point bei Philips den Aktienkurs des Medizintechnikkonzerns beflügelt.