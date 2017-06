The company logo of China National Chemical Corp, or ChemChina, is seen at its headquarters in Beijing, China February 3, 2017. REUTERS/Thomas Peter

Zürich Der von ChemChina übernommenen Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta könnte binnen fünf Jahren an die Börse zurückkehren.

"In diesem Zeitraum wollen wir die Idee verfolgen, einen Teil der Syngenta-Aktien mit einem Börsengang erneut dem Anlegerpublikum zugänglich zu machen", sagte Syngenta-Vizepräsident Michel Demare in einem Interview der am Dienstag erschienen "Basler Zeitung". "Kommt der Börsengang nicht, weil der Markt diesen nicht erlaubt, haben wir fünf Jahre Zeit, um unter Beweis zu stellen, dass die vereinbarten Strukturen für unser global orientiertes Geschäft funktionieren."

Der neue Syngenta-Präsident Ren Jianxin will weiterhin in das Unternehmen investieren und peilt eine Umsatzverdopplung an. "Wir wollen den Umsatz von Syngenta in den nächsten fünf bis zehn Jahren verdoppeln, so wie wir das mit anderen Tochterfirmen auch gemacht haben", erklärte der ChemChina-Chef. "Das Unternehmen investiert heute jährlich rund 1,3 Milliarden Franken (1,2 Milliarden Euro) in Forschung und Entwicklung und ich denke, dass wir dieses Niveau aufrechterhalten werden." Syngenta erzielte vergangenes Jahr 12,8 Milliarden Dollar Umsatz.

Angesprochen auf Medienberichte über eine mögliche Fusion von ChemChina mit dem chinesischen Rivalen Sinochem antwortete Ren: "Es handelt sich lediglich um Gerüchte. Als diese aufkamen, haben sowohl Sinochem als auch wir das klargestellt."

Der chinesische Staatskonzern hat nach dem Vollzug der im Februar 2016 auf den Weg gebrachten, 43 Milliarden Dollar schweren Übernahme bei Syngenta das Ruder übernommen. ChemChina-Chef Ren löste bei der Generalversammlung am Montag Demare als Verwaltungsratschef ab. ChemChina besitzt knapp 95 Prozent der Syngenta-Aktien und will das Unternehmen von der Börse nehmen.