Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at the International Tourism Trade Fair ITB in Berlin, Germany, March 8, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Zürich In Zürich ist ein Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu geplatzt.

Das Hotel Hilton habe die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Auch die Stadtregierung wollte den Auftritt Cavusoglus unterbinden. Die Schweizer Regierung bestätigte, dass sie einen entsprechenden Antrag Zürichs prüfe.

Cavusoglu hatte zuletzt eine in Rotterdam geplante Rede absagen müssen, in der er vor Landsleuten für eine Ausweitung der Machtbefugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdogan werben wollte. Die Türken stimmen am 16. April in einem Referendum über die Verfassungsänderung ab. Auch in Deutschland hatte einige Kommunen aus Sicherheitsgründen Wahlreden abgesagt.

Das Schweizer Außenministerium lehnte eine Stellungnahme zu Medienberichten ab, wonach mehrere türkische Staatsangehörige mit Diplomatenpässen Asyl beantragt hätten, darunter der zweithöchste türkische Gesandte in Bern. Das für Asylanträge verantwortliche Staatssekretariat für Migration verwies auf eine Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage in dieser Woche. Darin hieß es, dass seit dem Putschversuch in der Türkei im Sommer vergangenen Jahres 408 türkische Bürger Asyl in der Schweiz beantragt hätten, darunter einige Diplomaten.