A Nestle company logo is pictured on a bar of Milky Bar chocolate in Manchester, Britain April 25, 2017. REUTERS/Phil Noble

Zürich Der Nahrungsmittelkonzern Nestle treibt unter seinem neuen Chef Ulf Mark Schneider den Konzernumbau voran.

Der Weltmarktführer beteiligt sich Angaben vom Dienstag zufolge an der in New York angesiedelten Firma Freshly, einem Anbieter von frisch zubereiteten Mahlzeiten. Freshly beliefert derzeit Kunden in 28 Bundesstaaten der USA.

Nestle ist den Angaben zufolge Hauptinvestor bei der 77 Millionen Dollar schweren Freshly-Finanzierungsrunde. Weitere finanzielle Details wurden nicht genannt. Freshly will mit den Einahmen den Bau eines neuen Küchen- und Distributionszentrums im kommenden Jahr finanzieren. Die Firma wurde 2015 gegründet und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter.

Der für Marken wie Maggi, KitKat, Nescafe und Nespresso bekannte Konzern reagiert mit dem Vorstoss in einen derzeit rund zehn Milliarden Dollar großen US-Markt auf den wachsenden Trend der Konsumenten in aller Welt, die vermehrt nach frisch zubereiteten Nahrungsmitteln verlangen. In der vergangenen Woche hatte Nestle mitgeteilt, Lösungen für das US-Süßwarengeschäft zu prüfen. Dazu zähle auch eine mögliche Veräußerung.

Der seit Anfang 2017 an der Spitze stehende Schneider will den Konzern auf mehr Wachstum trimmen. Um das zu erreichen, setzt der frühere Fresenius-Lenker neben dem Ausbau des Kerngeschäfts auf das vielversprechende Gesundheitsgeschäft. Denn Hautpflegeprodukte oder Spezialnahrung für alte und kranke Menschen versprechen deutlich höhere Wachstumsraten als beispielsweise der vielerorts gesättigte Markt für Süßigkeiten.