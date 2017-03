Refugees and migrants cross the Old Sava Bridge heading in the direction of the Croatian border, in Belgrade, Serbia November 11, 2016. REUTERS/Marko Djurica

Osijek Wenn Gordana Vucinic auf Menschen trifft, die vor Armut, Krieg oder Verfolgung fliehen, muss sie an ihre eigene Lebensgeschichte denken.

"Helfen zu können tut gut, aber es lässt auch manche Gefühle wieder aufleben", sagt die 43-jährige Projektleiterin der Hilfsorganisation Care. Die Kroatin überquert regelmäßig die Grenze zu Serbien und kontrolliert dort staatliche Flüchtlingsheime.

Vucinic selbst musste vor über 20 Jahren flüchten. Damals brachte sich die junge Frau in Sicherheit, weil in der Stadt Banja Luka in Bosnien-Herzegowina kroatische Soldaten gegen serbische Rebellen kämpften. Während des damaligen Balkankrieges kamen mehr als 100.000 Menschen ums Leben. Weitere vier Millionen mussten fliehen und verloren ihre Heimat.

Auch heute sind wieder Tausende Flüchtlinge auf dem Balkan unterwegs. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 versuchten Hunderttausende, über die Balkanroute Westeuropa zu erreichen. Diesmal kamen die Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Irak oder Syrien, in denen es Krieg und Anschläge gibt. Vucinic findet es wichtig, als ehemalige Schutzsuchende nun helfen zu können. Sie habe ein besonderes Verständnis dafür, was die Menschen durchgemacht hätten - "wie sie sich fühlen und welche Ängste und Hoffnungen sie haben".

Inzwischen ist die Balkanroute geschlossen. Doch der weitgehend unkontrollierte Zustrom von mehr als einer Million Menschen in den vergangenen zwei Jahren hat in vielen Staaten Europas für böses Blut gesorgt. Es gibt in den Ländern entlang der Route auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Vucinic sieht Parallelen zu ihrer Situation in den 90er Jahren: an die Verzweiflung, bei einem abgelehnten Asylantrag oder an die Anfeindungen in den Orten, wo sie untergebracht waren.

TAUSENDE MIGRANTEN HARREN IN SERBIEN AUS

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass sich zurzeit noch 7700 Migranten in Serbien aufhalten. In Kroatien sollen noch um die 950 Asylsuchende sein.

In einem Flüchtlingszentrum in der ostkroatischen Stadt Osijek arbeitet Vanja Grundmann. Sie leitet dort ein Freiwilligenprogramm. Schutzsuchende können hier mit den Mitarbeitern über ihre Probleme reden. Auch sie erinnert sich an den Balkankrieg. "Wir haben das vor 25 Jahren selbst durchgemacht." Die Migranten von heute gingen die gleichen Wege wie sie damals.

Im Aufnahmezentrum von Osijek engagiert sich auch die 26-jährige Marina Mesic. Auch ihre Familie erlebte in den 90ern den Balkankrieg. Sie beklagt eine zunehmend feindliche Stimmung gegen Migranten und fühlt sich nach eigenen Worten verpflichtet zu helfen. "Die Menschen vergessen, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein", sagt Mesic. "Jedes Land, das in jüngster Zeit Kriege erlebt hat, sollte Verständnis haben."

(Geschrieben von Stefanie Eimermacher,; redigiert von Thomas Seythal)