Wien Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hält die Errichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Nordafrika für unrealistisch.

Das Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei könne nicht ohne weiteres in die instabilen Länder Libyen oder Tunesien übertragen werden, warnte Gabriel am Montag in Wien nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz.

Für solche Lager hatte sich zuvor EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani ausgesprochen. Die EU solle zu diesem Zweck ein Abkommen mit dem nordafrikanischen Land vereinbaren, weil sonst in den kommenden 20 Jahren mehrere Millionen Afrikaner nach Europa kämen. Österreichs Außenminister Kurz kann der Forderung hingegen viel abgewinnen. Nach dem Vorbild Australiens müssten Auffanglager außerhalb der EU-Grenzen errichtet werden. Dies sei der einzige Weg, um Schleppern die Grundlage zur entziehen und das "Sterben im Mittelmeer" zu beenden, sagte Kurz.

Gabriel betonte, dass der große Unterschied zur Türkei sei, dass es in Libyen "keinen Staat" gebe. "Mit wem sollen wir Verabredungen über Auffanglager treffen?", sagte der Minister. Diplomatischen Berichten zufolge würden in Libyen "KZ-ähnliche" Zustände für Flüchtlinge herrschen. Aber auch Tunesien kämpfe im Demokratisierungsprozess nach dem Arabischen Frühling um Stabilität. "Es wäre toll, wenn Tunesien so stabil wäre, dass wir das unter Einschaltung des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen so wie in der Türkei machen können. Das können wir aber nicht", sagte der SPD-Politiker. Zuallererst müssten sich diese beiden Länder stabilisieren.