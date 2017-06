Wien Den Gläubigern der ehemaligen österreichischen Skandalbank Hypo Alpe Adria (HGAA) winkt noch im Juli ein Geldsegen von rund 5,8 Milliarden Euro.

Die staatliche "Bad Bank" Heta Asset Resolution beschloss am Freitag die Ausschüttung einer Abschlagszahlung in dieser Höhe an die Vorranggläubiger, wie die Abwicklungseinheit in Klagenfurt mitteilte. Das entspreche 69 Prozent der Quote, auf die sich der Staat im vergangenen Jahr mit den Gläubigern - darunter viele deutsche Banken und Versicherer - geeinigt hatte. Die österreichische Finanzaufsicht FMA hatte bisher nur eine Abschlagszahlung von vier Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Die Abwicklung der Heta soll bis 2023 einen Erlös von 8,6 Milliarden Euro bringen. Die FMA zeigte sich aber am Freitag optimistisch, dass die Quote am Ende höher ausfallen werde als die anfangs versprochenen 64,4 Prozent. Ende Mai hatte die Heta nach eigenen Angaben bereits 8,5 Milliarden Euro auf der hohen Kante - das sei ausreichend, um einen Teil an die Gläubiger auszuzahlen und die Finanzierung der restlichen Abwicklung nicht zu gefährden, erklärte sie in einer Präsentation.