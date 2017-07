Kurdish fighters from the People's Protection Units (YPG) sit in a house in Raqqa, Syria June 28, 2017. REUTERS/Goran Tomasevic

Beirut Im Südwesten Syriens hat am Sonntag eine Waffenruhe begonnen.

Die Vereinbarung dazu war am Freitag nach dem ersten Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin beim G20-Gipfel in Hamburg bekanntgegeben worden. Sie folgt auf die erste Initiative Trumps, einen Frieden in dem Bürgerkriegsland zu vermitteln. Vergleichbare Feuerpausen waren in der Vergangenheit allerdings nach kurzer Zeit gescheitert. Auch in diesem Fall bleibt unklar, ob sich die Kämpfer - syrische Regierungssoldaten und Aufständische - an die Übereinkunft halten.

Eine Vereinbarung zwischen den USA und Russland schürt aber allein schon deshalb Hoffnungen, weil die beiden Länder in Syrien gegnerische Seiten unterstützen: Während Russland zusammen mit dem Iran hinter Präsident Baschar al-Assad steht, helfen die USA bestimmten Rebellen-Gruppen. Die Vereinten Nationen (UN) werteten das Abkommen als positive Entwicklung hin zu einem Friedensprozess.