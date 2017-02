A member of forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad sits near damaged buildings in Aleppo's Salaheddine district, Syria December 16, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki

Beirut Die syrische Führung hat grundsätzlich ihre Bereitschaft zu einem Gefangenenaustausch mit Rebellen erklärt.

Die Regierung sei mit Blick auf die anstehenden Friedensgespräche im kasachischen Astana jederzeit zu einer derartigen vertrauensbildenden Maßnahme bereit, berichteten Staatsmedien am Montag. Von den Rebellengruppen, die eine Freilassung ihrer Gefangenen zur Bedingung für weitere Gespräche gemacht haben, lag zunächst keine Reaktion vor.

Kasachstan hatte am Wochenende mitgeteilt, dass am Mittwoch und Donnerstag eine weitere Gesprächsrunde mit Vertretern der Aufständischen und von Staatschef Baschar al-Assad in Astana stattfinden solle. Darüber hinaus sind vom 20. Februar an in Genf Friedensverhandlungen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen angesetzt.