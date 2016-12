REUTERS/Abdalrhman Ismail TPX IMAGES OF THE DAY

Moskau Russland, die Türkei und der Iran wollen im Alleingang Friedensverhandlungen für Syrien auf den Weg bringen.

Nach Gesprächen von Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit ihren Kollegen aus Ankara und Teheran in Moskau kündigten die drei Staaten gemeinsam einen entsprechenden Vorstoß an. Sie würden als Garantiemächte für ein Abkommen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition einstehen. Lawrow zufolge stimmen die drei Staaten überein, dass der Kampf gegen den Terrorismus Vorrang vor einem Regierungswechsel in Syrien haben müsse. Er kündigte zudem an, die Evakuierung der umkämpften Gebiete in Aleppo werde in zwei Tagen abgeschlossen sein.

Der Erklärung zufolge wird bereits an der Vereinbarung gearbeitet, die Schoigu als "Moskauer Erklärung" bezeichnete. "Alle bisherigen Anläufe der USA und deren Partner zu einem koordinierten Vorgehen waren zum Scheitern verurteilt", sagte Schoigu. Sie hätten keinen Einfluss auf das Geschehen vor Ort gehabt. In der Erklärung hieß es, man habe alle Länder zur Teilnahme an dem neuen Vorstoß aufgerufen, die "einen Einfluss auf die Situation am Boden" hätten. Lawrow sagte, Kasachstan habe sich als Gastgeber für neue Friedengespräche angeboten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vor einigen Tagen erklärt, er und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan arbeiteten an einem neuen Vorstoß ohne Beteiligung der USA oder den Vereinten Nationen (UN). Die neue Erklärung zeigt nicht nur die tieferen Beziehungen zwischen Russland, der Türkei und dem Iran. Die Regierung in Moskau hat zudem zuletzt ihren Unmut über die nach ihrer Darstellung langwierigen und sinnlosen Verhandlungen mit den USA über Syrien geäußert. Lawrow sprach vergangene Woche von einem "ergebnislosen Herumsitzen".

Der Bürgerkrieg in Syrien tobt seit fünf Jahren. Während Russland und der Iran sich hinter den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gestellt haben, hat die Regierung in Ankara bislang einen Machtwechsel gefordert. Allerdings hat sie diese Haltung in den vergangenen Monaten abgeschwächt. Assad konnte zuletzt Erfolge verbuchen: Die syrische Armee steht offenbar kurz davor, die letzte Rebellen-Enklave in Aleppo zu erobern. Im Nordwesten das Landes halten jedoch die Rebellen weiter große Teile des Landes.