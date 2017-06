A general view shows damaged buildings in a rebel-held part of the southern city of Deraa, Syria June 22, 2017. REUTERS/Alaa Al-Faqir

Brüssel/Istanbul Die USA haben nach eigener Darstellung mit ihrer Warnung an die syrische Regierung offenbar einen Chemiewaffen-Angriff verhindert.

"Es sieht so aus, als hätten sie die Warnung ernst genommen", sagte US-Verteidigungsminister James Mattis am Mittwoch auf einem Flug zum Nato-Hauptquartier in Brüssel. "Sie haben es nicht getan." Belege bot Mattis für seine Einschätzung nicht an. Die US-Regierung hatte am Montag mit Vergeltung gedroht, sollte Syrien C-Waffen einsetzen. Die Vorbereitung für einen derartigen Angriff liefen offenbar. Die Regierung in Damaskus bestreitet den Einsatz von Giftgas.