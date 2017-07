Protest gegen U-Haft für Menschenrechtler in der Türkei

Police officers detain a demonstrator during a protest against the dismissal of civil servants following a post-coup emergency decree, in the Kurdish-dominated southeastern city of Diyarbakir, Turkey, July 17, 2017.

Ankara (Reuters) - Ein türkisches Gericht hat den Deutschen IT-Experten und Menschenrechtler Peter Steudtner und fünf weitere Personen in Untersuchungshaft genommen.

Die Entscheidung könnte die wegen der Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen beiden Staaten zusätzlich belasten. Steudtner war zusammen mit der Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, Idil Eser, und weiteren Menschenrechtlern am 5. Juli festgenommen worden. Sie hatten in der Nähe von Istanbul an einem Workshop über digitale Sicherheit und Informationsmanagement teilgenommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vor. Gegen sechs der insgesamt zehn Festgenommenen wurde jetzt U-Haft verhängt, vier seien freigelassen worden, berichtete die Zeitung "Hürriyet" am Dienstag. Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty sagte, es handele sich nicht um legitime Ermittlungen, sondern um eine politisch motivierte Hexenjagd. Wahrheit und Recht seien zu Fremdwörtern in der Türkei geworden.

Proteste Gegen Festnahmen

Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, dass gegen Steudtner U-Haft angeordnet wurde. Er werde vom Generalkonsulat in Istanbul betreut. Amnesty International fordert die sofortige Freilassung seiner Mitglieder. Vor Eser sei bereits der Vorstandssprecher von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, verhaftet worden. "Die Türkei versucht, mit der Festnahme der zwei führenden Vertreter der größten unabhängigen internationalen Menschenrechtsorganisation internationale Menschenrechtsstandards weiter auszuhöhlen", erklärte Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. "Alle Staats- und Regierungschefs sind gefordert, Druck auszuüben, damit İdil Eser und die anderen Menschenrechtsverteidiger sofort und bedingungslos freigelassen werden", sagte Beeko.

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil forderte, dass die Bundesregierung klare Worte finde, denn "die Verhaftung von Menschenrechtsaktivisten, auch von Journalisten, ist unerträglich". Präsident Erdogan überschreite alle Grenzen.

Die Gewerkschaft ver.di sprach von einer neuen Eskalationsstufe. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wolle offensichtlich sämtliche zivilgesellschaftlichen Strukturen in der Türkei zerschlagen. "Es geht hier um einen Frontalangriff auf die Menschenrechtsbewegung insgesamt." "Peter Steudtner und die anderen Inhaftierten, darunter auch die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu, müssen sofort freigelassen und die Ermittlungen eingestellt werden", forderte Cornelia Haß, Geschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di.

Bundesregierung unterstützt yücels Klage Vor Egmr

Yücel klagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen seine Inhaftierung und wird dabei von der Bundesregierung unterstützt. Diese werde Stellung beziehen in dem Verfahren, in dem Yücel Beschwerde gegen seine Behandlung durch die türkische Justiz eingelegt habe, bestätigte das Justizministerium laut einem Bericht der Zeitung "Die Welt". Der "Welt"-Korrespondent Yücel werfe der türkischen Justiz vor, gegen die europäische Menschenrechtskonvention zu verstoßen. Die Regierung in Ankara beschuldigt ihn, Terrorpropaganda verbreitet und zur "Aufwiegelung der Bevölkerung" beigetragen zu haben. Der Deutsche Journalisten-Verband begrüßte die Ankündigungen der Regierung, Yücel jetzt auch aktiv juristisch zu unterstützen.