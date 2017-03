Mehmet Simsek, Deputy Prime Minister of Turkey attends the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland January 19, 2017. REUTERS/Ruben Sprich - RTSW88Q

Berlin Der türkische Vizeministerpräsident Mehmet Simsek schlägt im Streit seines Landes mit der EU versöhnliche Töne an.

Im Gespräch mit dem "Handelsblatt" äußerte Simsek die Hoffnung, dass sich die Rhetorik nach den Wahlkämpfen in der Türkei und in EU-Mitgliedstaaten "wieder beruhigen wird und wir zu einer positiven Agenda zurückkehren können". Der Wunsch, europäische Standards zu erreichen, sei in der Türkei immer noch stark, wird er in dem Vorabbericht zitiert. "Die Perspektive, sich voneinander zu entfernen und sich gegenseitig zu vergessen, scheint mir nicht sehr realistisch zu sein."

Falls die EU in eine Union verschiedener Geschwindigkeiten übergeht, sieht Simsek der Zeitung zufolge Raum für eine vertiefte Integration der Türkei in einzelne europäische Politikbereiche. "Das wäre für alle Seiten vorteilhaft", sagte er. Simsek warf der EU eine falsche Wahrnehmung seines Landes vor. "Die Türkei hat in einer Weise auf Krisen reagiert, die leider so wahrgenommen wird, als ob die Türkei sich vom Westen entfernt." Das von seiner Partei AKP angestrebte Verfassungsreferendum stellte Simsek als notwendig dar. Die Türkei brauche eine starke Führung, die Europäer verstünden das nicht.

Die türkische Führung liegt mit mehreren EU-Staaten im Streit, weil türkische Politiker dort auf Wahlkampfauftritten für das Verfassungsreferendum werben wollten, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdogan weitreichende Machtbefugnisse bekommen soll. In einigen Ländern wurden diese Auftritte untersagt. Türkische Regierungsvertreter hatten Deutschland und den Niederlanden deswegen Nazi-Methoden vorgeworfen.