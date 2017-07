Erdogan kündigt gnadenloses Vorgehen gegen Putschisten an

Turkish President Tayyip Erdogan addresses his supporters during a ceremony marking the first anniversary of the attempted coup at the Presidential Palace in Ankara, Turkey July 16, 2017. Yasin Bulbul/Presidential Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES - RTX3BMJ9

Istanbul/Ankara (Reuters) - Mit Massenkundgebungen und einer Gedenkveranstaltung im Parlament hat die türkische Führung am Wochenende die Niederschlagung des Putschversuchs vor einem Jahr gefeiert. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte dabei ein gnadenloses Vorgehen gegen die Putschisten und ihre Hintermänner an: "Wir werden diesen Verrätern den Kopf abreißen", rief er am Samstagabend vor Hunderttausenden Anhängern in Istanbul. Zugleich sprach er sich erneut für die Wiedereinführung der Todesstrafe aus. Wenn das Parlament ein solches Gesetz verabschiede, werde er es ohne zu zögern unterschreiben. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte, damit würde die Türkei "die Tür zu einer EU-Mitgliedschaft endgültig zuschlagen". Noch sei die Tür offen, und Europas Hand bleibe ausgestreckt.[nL8N1K60FZ]

Bei dem Putschversuch waren 249 Menschen getötet und das Parlament bombardiert worden, bevor der Umsturz niedergeschlagen wurde. Auf der Brücke über den Bosporus stellten sich unbewaffnete Zivilisten den Putschisten und ihren Panzern entgegen. Zum Gedenken daran wurde das Bauwerk in "Brücke der Märtyrer" umbenannt. "Sie haben keine Gnade gezeigt, als sie ihre Gewehre auf mein Volk richteten", rief Erdogan. "Was hatten meine Leute? Sie hatten ihre Flaggen - so wie heute - und noch etwas viel Wichtigeres: Sie hatten ihren Glauben."

"Niemand, der diese Nation verrät, wird ungestraft davonkommen", kündigte der Staatschef an. Erdogan wirft dem im US-Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen vor, Drahtzieher des Putschversuches zu sein. Wegen mutmaßlicher Kontakte zur Gülen-Bewegung wurden in den vergangenen zwölf Monaten in der Türkei 50.000 Menschen festgenommen und 150.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs entlassen oder suspendiert. Gülen hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Erdogan sagte, die inhaftierten Drahtzieher sollten "Uniformen wie in Guantanamo" tragen. Im Gefangenenlager Guantanamo halten die USA Terrorverdächtige ohne Prozess fest.

oppositionsführer Beklagt zerstörung Der Demokratie

Seit dem Putschversuch gilt in der Türkei der Ausnahmezustand. Erdogan kündigte an, der Sicherheitsrat unter seiner Leitung werde am Montag der Regierung vorschlagen, den Ausnahmezustand zu verlängern.

Bei einer Gedenkveranstaltung im Parlament in Ankara beklagte Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, die Demokratie in der Türkei sei zerstört worden. "Dieses Parlament, das Bomben überstanden hat, wurde überflüssig gemacht und seiner Autorität beraubt", sagte der Chef der CHP unter Verweis auf die von Erdogan betriebene Verfassungsänderung, die dem Präsidenten weitgehende Vollmachten gibt. "Im abgelaufenen Jahr wurde die Gerechtigkeit zerstört. Statt einer schnellen Normalisierung haben wir einen permanenten Ausnahmezustand."

Kilicdaroglu hatte mit einem 25-tägigen "Gerechtigkeitsmarsch" von Ankara nach Istanbul gegen die Inhaftierung eines CHP-Abgeordneten protestiert. Zu seiner Ankunft in Istanbul hatten sich Zehntausende zu einer Protestkundgebung versammelt.

Juncker: türkei Muss Farbe Bekennen

Erdogan bekräftigte, er werde ein Gesetz zur Wiedereinführung der Todesstrafe unterzeichnen. "Und ich werde mich nicht darum scheren, was Hans oder Georg dazu sagen werden", sagte er am Sonntagmorgen in einer Rede vor dem Präsidentenpalast in Ankara unter Anspielung auf Kritik aus dem Ausland. "Ich höre darauf, was Ahmet, Mehmet, Hassan, Hüseyin, Ayse, Fatma und Hatice sagen." Zugleich griff er die EU an. Diese halte sich an keine Zusagen und halte die Türkei seit 54 Jahren hin. "Wir werden die Dinge in unserem Sinne regeln. Eine andere Option gibt es nicht."

Juncker sagte, er wünsche sich, dass die Türkei näher an Europa heranrücke, anstatt sich von ihr zu entfernen. Der EU liege viel daran, dass ihr Nachbar demokratisch, stabil und wirtschaftlich erfolgreich sei, schrieb der Kommissionschef in der "Bild am Sonntag" und forderte von der Türkei ein klares Bekenntnis zur EU und deren Grundwerten. Wer der EU beitreten wolle, schließe sich einer Union der Werte an. "Mit einer solchen Union der Menschenrechte, der Pressefreiheit und der Rechtsstaatlichkeit ist es zum Beispiel in keiner Weise vereinbar, wenn Journalisten wie der 'Welt'-Korrespondent Deniz Yücel monatelang ohne Anklage in Einzelhaft sitzen."