Neuer Massenprozess in der Türkei gegen mutmaßliche Putschisten

Ankara (Reuters) - In der Türkei hat ein neuer Massenprozess gegen mutmaßliche Anführer und Mitstreiter des gescheiterten Militärputsches vom Juli 2016 begonnen.

461 Angeklagte wurden in Handschellen und flankiert von je zwei Polizisten ins Gerichtsgebäude gebracht. Darunter sind der ehemalige Luftwaffenkommandeur Akin Oztürk und andere ranghohe Militärs, die vom Luftwaffenstützpunkt Akinci aus den Putschversuch gelenkt haben sollen. Insgesamt müssen sich in diesem Prozess 486 Personen verantworten. Hauptangeklagter ist der Prediger Fethullah Gülen, den Präsident Recp Tayyip Erdogan als Drahtzieher des Umsturzversuchs ansieht. Gegen den im US-Exil lebenden ehemaligen Verbündeten Erdogans wird in Abwesenheit verhandelt. Gülen hat die Anschuldigung zurückgewiesen. In der Türkei laufen mehrere ähnliche Massenprozesse.

Bei dem Putschversuch, bei dem Präsident Erdogan getötet werden sollte, wurden rund 250 Erdogan-Getreue sowie etwa 30 Putschisten getötet. Vor dem Gericht protestierten Familienangehörige von Putsch-Opfern. Einige warfen Steine und Galgenstricke auf die Angeklagten, skandierten "Mörder" und forderten die Wiedereinführung der Todesstrafe.

Seit dem Putschversuch regiert Erdogan per Ausnahmezustand. Wegen mutmaßlicher Kontakte zur Gülen-Bewegung wurden in den vergangenen zwölf Monaten rund 50.000 Menschen festgenommen. Auch Bundesbürger sind darunter, was die Beziehungen zu Deutschland massiv belastet. Über 150.000 weitere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs wurden entlassen oder vom Dienst suspendiert.