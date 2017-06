REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY

Ankara In der Türkei hat am Montag ein Prozess gegen Dutzende ranghohe Offiziere und andere Angeklagte begonnen, denen Verschwörung und Vorbereitung des Putschversuches im vergangen Jahr vorgeworfen wird.

Insgesamt stehen in dem Verfahren mehr als 200 Personen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haftstrafen. Unter den Angeklagten sind der frühere Chef der türkischen Luftwaffe sowie weitere Generäle, Oberste und Majore. Sie mussten auf ihrem Weg in den Gerichtssaal ein Spalier von Demonstranten passieren, die lautstark die Todesstrafe für sie forderten. Das für den Prozess errichtete Gerichtsgebäude in Sincan am Rande der Hauptstadt Ankara wurde nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu von 1500 Sicherheitskräften bewacht.

Bei dem Putschversuch mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Panzern am 15. Juli 2016 wurden mehr als 240 Personen getötet, zumeist Zivilisten. Die am Putsch beteiligten Soldaten bombardierten auch das Parlament. In dem am Montag begonnenen Verfahren sind die mutmaßlichen Anführer der Putschisten angeklagt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht den in den USA lebenden Prediger Fetullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Er soll nach Erdogans Darstellung ein ganzes Netzwerk in der Türkei aufgebaut haben. Gülen bestreitet die Vorwürfe.

Nach dem Putschversuch griff die türkische Regierung mit harter Hand durch. Rund 50.000 Menschen wurden wegen angeblicher Kontakte zum Gülen-Netzwerk festgenommen. Rund 150.000 Mitarbeiter der Verwaltung sowie von Justiz, Polizei und Bildungswesen wurden entlassen oder vom Dienst suspendiert. Erdogan hat die Wiedereinführung der Todesstrafe ins Gespräch gebracht.