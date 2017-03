Turkey's Prime Minister Binali Yildrim addresses members of parliament from his ruling AK Party (AKP) during a meeting at the Turkish parliament in Ankara, Turkey July 19, 2016. REUTERS/Umit Bektas - RTSINOF

Ankara/Berlin Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat zum Wahlkampfauftakt für ein Ja seiner Landsleute beim Verfassungsreferendum im April geworben.

Eine Zustimmung sei auch ein Ja zu einer stabilen, starken Türkei, sagte Yildirim am Samstag bei einer Großveranstaltung der regierenden AK-Partei. Die Reform räumt Präsident Recep Tayyip Erdogan umfassende Machtbefugnisse ein. In Deutschland ging die Debatte über einen möglichen Wahlkampfauftritt von Erdogan weiter. Einer Umfrage der "Bild am Sonntag" zufolge sprachen sich 77 Prozent für das Verbot eines solchen Auftritts in der Bundesrepublik aus. Grünen-Parteichef Cem Özdemir warf der Bundesregierung Ängstlichkeit im Umgang mit Erdogan vor.

"Das neue System bringt ein Ende des Terrors, es wird den Terror vernichten", sagte Yildirim bei der Kundgebung in einem Sportstadion in Ankara. Er verwies darauf, dass Extremisten des IS und der Kurden die Reform ebenso ablehnten wie die Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fetullah Gülen, der nach Ansicht der Regierung hinter dem Putschversuch im vergangenen Juli steht. Auch die Wirtschaft werde von der Verfassungsreform profitieren, sagte Yildirim. Es werde mehr Investitionen, mehr Produktion und mehr Beschäftigung geben.

Am 16. April stimmen die Türken über eine neue Verfassung ab. Sie sieht die Umwandlung des Landes von einer parlamentarischen Demokratie in ein Präsidialsystem vor. So soll der Staatschef künftig durch Erlasse regieren, den Notstand ausrufen, Minister ernennen und das Parlament auflösen können. Zugleich würde sie es Erdogan ermöglichen, bis 2029 im Amt zu bleiben. Gegner befürchten dagegen ein Abgleiten in einen autoritären Staat. Nach Ansicht von Oppositionspolitikern wird durch die neue Verfassung das Mächtegleichgewicht noch stärker zu Erdogan verschoben als derzeit schon.

ÖZDEMIR UND GRÜNE UNTERSTÜTZEN "NEIN"

Zu einem möglichen Wahlkampfauftritt Erdogans in Deutschland sagte Özdemir der "Bild am Sonntag", er finde es unerträglich, dass "Erdogan unsere Demokratie missbraucht, für seine Diktatur in der Türkei zu werben". Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, forderte, einen Erdogan-Auftritt in Deutschland zu verhindern. Erdogan solle hier nicht "für sein Kalifat werben", sagte der CDU-Politiker bei einer Parteiveranstaltung in Stralsund.

Özdemir warf der Bundesregierung vor, "viel zu ängstlich gegenüber Erdogan" zu sein. Dieser glaube, Merkel wegen des Flüchtlingspakts in der Hand zu haben und Deutschland wie eine Außenstelle der Türkei behandeln zu können.

Der Grünen-Politiker bemängelte auch, dass Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) nicht genug für eine Freilassung des in Istanbul inhaftierten "Welt"-Journalisten Deniz Yücel unternehme. Dem Journalisten werden nach Angaben seiner Redaktion Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. "Ich habe fast den Eindruck, dass Erdogan erst um Erlaubnis gefragt wird, bevor wir mal deutlich machen, dass Spitzelnetzwerke, Hetze und Fanatismus in Deutschland nichts verloren haben", sagte Özdemir. Gabriel bezeichnete in der "Welt am Sonntag" die Dauer der Inhaftierung Yücels seit dem 14. Februar als "weder nötig noch fair".