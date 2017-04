''Hayir'', ''No'' in English, supporters hold Turkish flags and leaflets for the upcoming referendum at a campaign point in Istanbul, Turkey, March 31, 2017. Picture taken March 31, 2017. REUTERS/Murad Sezer

Istanbul/Berlin Die Türkei ist gespalten.

Kurz vor dem Referendum am Sonntag sagen Umfragen einen minimalen Vorsprung für die Befürworter einer Verfassungsänderung voraus, die dem Präsidenten mehr Macht sichern soll. 51 bis 52 Prozent würden Evet ankreuzen, also mit Ja stimmen, ergaben zwei Umfragen am Mittwoch. Knapp die Hälfte der Befragten sagt Hayir - Nein. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der bereits jetzt der einflussreichste Staatschef ist, seit Mustafa Kemal Atatürk 1923 die moderne Türkei ausrief, strebt seit langem nach mehr Einfluss. In seinem Ringen darum riskiert er nicht nur eine noch tiefere Spaltung der Türkei, sondern auch einen Konflikt mit den Verbündeten und der Europäischen Union, der das Nato-Mitglied beitreten will.

Erdogan und seine islamisch-konservative Partei AKP argumentieren, die Verfassungsänderung sei nötig, um in unruhigen Zeiten eine starke Führung zu garantieren. Dann wären auch die Wirtschaftsreformen leichter umzusetzen. Nach der Verfassungsänderung werde die Wirtschaft um sechs Prozent im Jahr wachsen, verspricht die Regierung. 2016 betrug das Plus 2,9 Prozent. Der Putschversuch im Juli drückte auf die Entwicklung im einstigen Boom-Land: Touristen blieben aus. Die Lira stürzte ab. Die Inflation ist mit mehr als elf Prozent so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 13 Prozent.

GEGNER WARNEN VOR MACHTFÜLLE

Gegner wie die sozialdemokratische CHP und die pro-kurdische HDP warnen vor einer zunehmend autoritären Führung. Ein Präsident mit derart großer Machtfülle würde sich wie ein Sultan gebärden, befürchten Viele. Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte seien in Gefahr. Auch Ökonomen sind skeptisch. Die Regierung habe mehrfach zugesagt, nach der Wahl würden Reformen begonnen und Anleger würden zurückkehren, sagt William Jackson von Capital Economics in London. "Wir haben nie gesehen, dass etwas passiert wäre - das war in den vergangenen sechs oder sieben Jahren so. Ich bin da nicht sehr optimistisch."

Nach der Verfassungsänderung soll der Posten des Ministerpräsidenten, der die Regierung führt, entfallen. Der Präsident soll das Recht erhalten, per Dekret zu regieren, den Ausnahmezustand zu beschließen, das Parlament aufzulösen, Minister zu ernennen und zu entlassen. Er soll über den Etat bestimmen und großes Mitspracherecht bei der Wahl der Verfassungsrichter erhalten. Das Parlament soll weder Minister entlassen noch die Vertrauensfrage stellen können. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten soll nur mit den Stimmen von mindestens 400 der 600 Abgeordneten möglich sein.

OSZE - EINSCHÜCHTERUNGEN GEGEN "NEIN"-KAMPAGNE

Neun Monate nach dem Putschversuch gilt noch immer der Ausnahmezustand. Mehr als 113.000 Beschäftigte bei Polizei, Verwaltung und Justiz wurden entlassen oder beurlaubt. Tausende Menschen wurden festgenommen. Auch Spitzenpolitiker der HDP sitzen in Haft. Wer keine Verfassungsänderung will, hat es schwer, für ein "Nein" zu werben. An Brücken, Moscheen, Kulturzentren und Baustellen prangt Erdogans Konterfei. Die AKP bestimmt den Wahlkampf. 55 Millionen Türken sind stimmberechtigt, fünf Prozent von ihnen leben im Ausland, allein 1,4 Millionen in Deutschland. Auch um ihre Stimme warb die AKP vehement. Dass das in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden unerwünscht war und Auftritte von Ministern zum Teil untersagt wurden, brachte Erdogan in Rage. "Nazi-Methoden" warf er der deutschen und der niederländischen Regierung vor.

In der Türkei werde die Nein-Kampagne behindert, sagte der Leiter der OSZE-Wahlbeobachter, Michael Link, im Deutschlandfunk. Die Polizei habe eingegriffen. "Oder es gab gewaltsame Zwischenfälle, Einschüchterungen, von der einseitigen Medienberichterstattung ganz zu schweigen." Seit Juli seien 158 Medien geschlossen worden, viele Journalisten seien inhaftiert, sagte Link. Unter ihnen ist der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit hat. Sein Fall hat die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei weiter verschlechtert.