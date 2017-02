Turkish President Tayyip Erdogan speaks to media after his meeting with Britain's Prime Minister Theresa May at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, January 28, 2017. REUTERS/Umit Bektas

Ankara/Washington Die USA und die Türkei wollen nach Angaben aus Ankara in einigen syrischen Städten gemeinsam gegen die Extremistenmiliz IS vorgehen.

Dies hätten US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat vereinbart, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen. Konkret sei ein gemeinsames Vorgehen gegen den IS in dessen Hauptstadt Rakka sowie im von den Islamisten beherrschten Ort Al-Bab nordöstlich von Aleppo geplant. Erdogan habe Trump zudem aufgefordert, nicht länger die syrische Kurdenmiliz YPG zu unterstützen. Die Einheit ist der wichtigste Verbündete der USA im Kampf am Boden gegen den IS in Syrien. Sie bildet zudem das militärische Rückgrat der autonomen Gebiete, die die Kurden und ihre Alliierten im Norden des Landes seit Beginn des Krieges 2011 eingerichtet haben. Die Türkei stuft die Miliz als Terrororganisation ein.

Das US-Präsidialamt äußerte sich deutlich unkonkreter zu dem Telefonat der Präsidenten. Die beiden Länder seien einig in ihrer Entschlossenheit, den Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen. Weitere Details wurden nicht genannt. CIA-Chef Mike Pompeo werde am Donnerstag in die Türkei reisen, um über die YPG zu beraten, hieß es in türkischen Regierungskreisen. Bei dem Treffen solle es auch um den Kampf gegen das Netzwerk des Predigers Fethullah Gülen gehen.

Die türkische Regierung beschuldigt den in den USA lebenden Gülen, Drahtzieher des versuchten Putsches im vergangenen Jahr gewesen zu sein. Gülen hat dies zurückgewiesen. Die Türkei ist verärgert, weil die USA den Prediger, der seit 1999 in Pennsylvania im selbstgewählten Exil lebt, nicht an sie ausliefern.

MILITÄR: REBELLEN EROBERN HÜGEL ÜBER AL-BAB

Das türkische Militär meldete unterdessen Geländegewinne im Kampf um Al-Bab. Unterstützt von türkischen Truppen hätten syrische Rebellen die Kontrolle über strategisch wichtige Hügel rund um den vom IS kontrollierten Ort erobert, erklärte die Armee. 58 IS-Kämpfer seien durch Luftangriffe, Artilleriebeschuss und im Gefecht getötet worden. Zwei türkische Soldaten seien umgekommen und 15 weitere leicht verwundet worden. Der Einsatz komme gut voran, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Nächstes Ziel sei die IS-Hauptstadt Rakka.

In Homs nahmen syrische Kampfjets ein von den Rebellen gehaltenes Viertel unter Beschuss. Bei dem Angriff seien mehrere Menschen getötet worden, sagten Helfer und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die auf Seiten der Regierung kämpfende Hisbollah erklärte, die Armee habe Raketen auf Aufständische im Viertel Al-Waer abgeschossen, nachdem diese das Feuer eröffnet hätten.

US-Präsident Trump hat die Vernichtung des IS zu einem Hauptziel seiner Präsidentschaft erklärt. Er will auch die Nato verstärkt im Kampf gegen die Extremistenmiliz einsetzen. Kritiker werfen der Türkei allerdings vor, unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den IS sehr stark auch gegen Kurden vorzugehen. Die YPG unterhält Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei und westlichen Ländern als Terrororganisation eingestuft ist.