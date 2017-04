Berlin Im vergangenen Jahr sind nach Erkenntnissen von Amnesty International weniger Menschen hingerichtet worden, allerdings wurden mehr Todesurteile verhängt.

Die Zahl der Exekutionen weltweit sei 2016 um mehr als ein Drittel auf 1031 gesunken, teilte die Menschenrechtsorganisation in ihrer Todesstrafen-Statistik am Dienstag mit. Für 87 Prozent der von Amnesty erfassten Hinrichtungen seien vier Länder verantwortlich gewesen: Iran (567), Saudi-Arabien (154), Irak (88) und Pakistan (87). Obwohl weitere Länder die Todesstrafe abgeschafft hätten, sei die Gesamtzahl der Todesurteile 2016 auf 3117 gestiegen nach 1998 im Jahr davor. Dies gehe auf einige wenige Staaten wie Nigeria, Kamerun, Sambia und Somalia zurück.

Die tatsächliche Zahl der weltweiten Hinrichtungen liegt nach Darstellung von Amnesty aber wohl deutlich höher. Allein in China geht die Organisation nach eigenen Angaben von Tausenden Fällen aus. Vermutlich seien 2016 dort wie in den Jahren zuvor auch erneut mehr Menschen hingerichtet worden als im Rest der Welt zusammen. Allerdings würden Informationen zur Todesstrafe als Staatsgeheimnis gehütet. In Vietnam seien im Februar 2017 erstmals Informationen öffentlich geworden, wonach die Zahl der Hinrichtungen deutlich höher sei als bislang angenommen. Von August 2013 bis Juni 2016 seien nach Medienberichten mindestens 429 Menschen in dem südostasiatischen Land hingerichtet worden. Die USA seien erstmals seit 2006 nicht unter den fünf Staaten mit den meisten Hinrichtungen. Grund dafür seien teilweise Probleme beim Zugang zu Chemikalien für die Exekution durch die Giftspritze.