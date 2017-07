French President Emmanuel Macron (L) and Russian President Vladimir Putin (R) attend a bilateral meeting on the second day of the G20 summit in Hamburg, Germany, July 8, 2017. REUTERS/Ian Langsdon/POOL

Hamburg Deutschland, Frankreich und Russland pochen auf einen Waffenstillstand in der Ostukraine.

Es herrsche Einigkeit darüber, dass der in den Minsker Vereinbarungen angestrebte Waffenstillstand umfassend umzusetzen sei, teilte ein Sprecher der Bundesregierung nach einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsident Emmanuel Macron und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag in Hamburg mit. "Wir werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen ein Normandietreffen haben", sagte Macron am Samstag am Rande des G20-Gipfels. Im Normandieformat beraten Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine.

In den vergangenen Wochen hatte sich die Lage in der Ostukraine wieder verschärft. Jede Woche gibt es Tote bei Verstößen gegen die eigentlich ausgehandelte Waffenruhe durch die prorussischen Separatisten und die ukrainische Armee. Nach dem Tod eines OSZE-Beobachters hatte es zudem wiederholt Klagen gegeben, dass die Mitarbeiter in den von den prorussischen Separatisten beherrschten Gebieten schlecht behandelt würden. Frankreichs Präsident sagte, dass in dem Dreier-Gespräch besprochen worden sei, an welchen Punkten man in den kommenden Wochen eine Umsetzung des Minsker Friedensabkommens vorantreiben wolle. "Es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösung". In Hamburg hatten auch die Vertreter der europäischen Staaten und der USA vereinbart, sich künftig eng abzusprechen. Die Ukraine-Krise war auch Thema des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Putin am Freitag.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte die Ukraine-Krise als Hauptgrund für die fehlende Annäherung zwischen Russland und der EU bezeichnet. Zwar seien beide Seiten mitverantwortlich für die Krise in der Ostukraine, sagte er mit Blick auf die Regierung in Kiew und die russische Seite. "Aber Russland hat die Aggression begonnen", betonte Gabriel.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Berichte über Cyberangriffe auf Ziele in der Ukraine gegeben. Nach Angaben des Staatsicherheitsdienstes SBU sollen daran russische Geheimdienste beteiligt gewesen sein. Anfang Juli war ein großangelegter Hackerangriff auf zahlreiche Unternehmen bekanntgeworden, der sich von der Ukraine aus weltweit ausbreitete. Ukrainische Politiker gaben dafür umgehend Russland die Schuld, was das Präsidialamt in Moskau zurückwies.