WashingtonAuf dem US-Arbeitsmarkt sind zu Jahresbeginn weit mehr Jobs entstanden als erwartet. Private Firmen und der Staat schufen im Januar insgesamt 227.000 Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 175.000 gerechnet. Die separat ermittelte Erwerbslosenquote stieg hingegen um einen Tick auf 4,8 Prozent. Trotz des leichten Anstiegs ist de facto Vollbeschäftigung erreicht - eines der erklärten Ziele der Notenbank Fed. Sie hat im Dezember den Leitzins angehoben - auf eine Spanne zwischen 0,5 und 0,75 Prozent. Zugleich signalisierte sie drei weitere Schritte nach oben für 2017. (Büro Washington, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)