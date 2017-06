A plug is pictured in a Tesla at the electric car charging station at the United Nations in Geneva, Switzerland June 2, 2017. REUTERS/Denis Balibouse - RTX38OV5

Peking/Detroit Der US-Elektroautobauer Tesla treibt seine Pläne zum Bau von Fahrzeugen in China voran. Der Branchenpionier gab am Donnerstag bekannt, mit der Stadtverwaltung von Shanghai darüber Gespräche zu führen. Einen Zeitplan nannte Tesla nicht. Bis Ende des Jahres sollte allerdings mehr Klarheit herrschen. Auch welcher Partner für den Autobau in China infrage kommt, sagte Tesla nicht. In der Volksrepublik braucht der Elektroautobauer nach den Vorgaben ein Gemeinschaftsunternehmen mit mindestens einem heimischen Partner. Spekulationen konzentrieren sich auf den Internetkonzern Tencent, nachdem er sich Anfang des Jahres für 1,8 Milliarden Dollar mit fünf Prozent an Tesla beteiligte.

Mit einem Werk in China könnte Tesla einen besseren Zugang zum größten Pkw-Markt der Welt erhalten und auch den deutschen Autobauern stärker Konkurrenz machen. Denn China will den Verkauf von E-Autos kräftiger fördern, um die Luftverschmutzung in Großstädten zu bekämpfen. Dazu plant die Regierung in Peking die Einführung einer Quotenregelung für die Autobauer. Die Unsicherheit über den Start der Vorgaben hat in der deutschen Branche Sorgen ausgelöst.[nL8N1JG42V]