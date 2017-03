FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks up while hosting a House and Senate leadership lunch at the White House in Washington, U.S. March 1, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo - RTS12A4X

Washington/Berlin US-Präsident Donald Trump wird Bundeskanzlerin Angela Merkel Insidern zufolge bei ihrem Treffen kommende Woche um Rat zur Ukraine-Krise bitten.

Er werde die Kanzlerin nach ihrer Meinung fragen, wie sein Land bei der Lösung des Konflikts helfen könne, erklärten drei hochrangige US-Regierungsvertreter am Freitag. Trump sei auch interessiert an Merkels Einblicken, wie man am besten mit Russlands Präsident Wladimir Putin umgehe. Allgemein werde eine angenehme Atmosphäre erwartet, sagte einer der Insider: "Ich gehe davon aus, dass es ein positives, herzliches Treffen sein wird". Merkel reist am Dienstag nach Washington. Es ist ihr erster US-Staatsbesuch seit Trumps Amtübernahme im Januar.

Ein weiteres Thema werde Deutschlands Rolle in der Nato sein, sagten die US-Vertreter. "Wir sind erfreut über die Entschlossenheit der deutschen Regierung, bis 2024 die Zielmarke von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden", hieß es. Trump sei der Ansicht, dass Deutschland bei der Erhöhung des Beitrags zur Allianz als Vorbild vorangehen solle. "Der Präsident ist der Meinung, dass alle Verbündete ihren Teil der Verteidigungslasten schultern müssen." Trump hatte im Wahlkampf wiederholt erklärt, die USA würden von den verbündeten Staaten bei den Rüstungsausgaben ausnutzt.

In den US-Kreisen hieß es weiter, Trump sei von Merkels Führungsstärke beeindruckt. Dies gelte insbesondere bei der Rolle Deutschlands und Frankreichs in der Ukraine-Krise, aber auch in Afghanistan. Im Wahlkampf hatte Trump Merkels Flüchtlingspolitik wiederholt als Negativbeispiel genannt, wie diese Frage nicht geregelt werden sollte. Die Kanzlerin hat ihrerseits Trumps Einwanderungsverbot für Menschen aus mehreren muslimischen Staaten kritisiert.

Merkel kündigte am Freitag an, sie werde Trump die Funktionsweise der EU erklären. "Ich werde natürlich darauf hinweisen, dass für uns Nationalstaat (...) und Mitgliedschaft in der EU zwei Seiten ein und derselben Medaille sind", sagte sie nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Dazu gehöre der Hinweis, dass es Kompetenzen wie den Handel gebe, für den die EU-Kommission und nicht die Mitgliedsstaaten zuständig seien. Hintergrund sind Ankündigungen der US-Regierung, Handelsdispute bilateral klären zu wollen.