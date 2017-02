German Defence Minister Ursula von der Leyen attends a ceremony to welcome the German battalion being deployed to Lithuania as part of NATO deterrence measures against Russia in Rukla, Lithuania February 7, 2017. REUTERS/Ints Kalnins

Berlin Für Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist es eine Reise ins Ungewisse, wenn sie am Freitag nach Washington fliegt.

Der neue US-Präsident Donald Trump wirft fast alle alten Sicherheiten in der Verteidigungspolitik über den Haufen: Er stellt Grundpfeiler der Nato wie die Beistandsverpflichtung infrage und will die Verbündeten für den Schutz durch die USA stärker zur Kasse bitten. Daneben hat er sich die Annäherung an Russland und die Vernichtung des IS auf die Fahnen geschrieben. Trumps Verteidigungsminister Jim Mattis dagegen, den von der Leyen im Pentagon treffen wird, hat zu zentralen Themen eine völlig andere Haltung als sein Chef: Der Ex-Militär, der trotz des Spitznamens "Mad Dog" als Intellektueller gilt, steht fest hinter der Nato und fordert eine Abschreckungspolitik gegenüber Russland. Eine der schwierigsten Aufgaben von der Leyens dürfte sein zu klären, wessen Meinung in Washington künftig zählt.

Am offenkundigsten wurden die Meinungsverschiedenheiten zwischen Mattis, dem ehemaligen General der Marines, und seinem Chef wohl beim Thema Folter. "Ich habe das Gefühl, dass es funktioniert. Ich bin dafür schon lange offen", bekannte sich Trump zu Folterarten wie dem "Waterboarding", bei dem das Opfer gefesselt zu ertrinken glaubt. Zugleich räumte der Milliardär ein, dass Mattis "nicht unbedingt" an solche Verhörmethoden glaube - und er werde ihm freie Hand lassen. "Ich kann Ihnen sagen: Seine Meinung zählt, denn ich überlasse ihm die Entscheidung", erklärte Trump.

MATTIS HÄLT RUSSLAND FÜR EINE DER TOP-GEFAHREN FÜR DIE USA

Auch mit Blick auf Russland gibt es Differenzen. Mattis, der während seiner mehr als 40 Jahre in Uniform hochrangige Posten bei der Nato innehatte, hat vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eine wesentlich weniger schmeichelhafte Meinung als Trump. Für ihn steht Russland neben China und radikalen Islamisten ganz oben auf der Liste der Bedrohungen für die USA. Russland verletze internationale Verträge, drohe mit Atomwaffen, destabilisiere ganze Länder, führe einen Informationskrieg und versuche, die Nato zu spalten. "Ich bin absolut dafür, miteinander zu reden. Aber wir müssen uns auch bewusstmachen, worauf Russland aus ist", warnte Mattis. Seiner Einschätzung nach gibt es immer weniger Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit der USA mit Russland möglich ist.

Für Deutschland ist es durchaus entscheidend, ob es zu einer spürbaren Annäherung der beiden Weltmächte kommt - und wenn ja, zu welchen Konditionen. Bisher gilt Kanzlerin Angela Merkel als "Putin-Flüsterin", als die vielleicht einzige Politikerin auf internationaler Bühne, die einen gewissen Einfluss auf den Kreml-Chef hat und als Mittlerin in Krisen wie dem Ukraine-Konflikt etwas erreichen kann. Eine Achse Trump-Putin dagegen, womöglich verbunden mit einer Schwächung der Nato, würde die Kräfteverhältnisse in Europa und darüber hinaus grundlegend verschieben: In den osteuropäischen Staaten dürfte die Furcht vor russischen Übergriffen weiter zunehmen, während die Hoffnungen auf eine politische Lösung der Ukraine-Krise einen Dämpfer erhielten.

Deutschland selbst müsste sich im Verhältnis zwischen den USA und Russland völlig neu verorten. Grundsätzlich sei eine Entspannung zwischen den USA und Russland gut, befand daher Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kürzlich. Sie dürfe allerdings nicht auf Kosten Europas oder der Ukraine gehen.

"SEIEN SIE HÖFLICH - UND HABEN SIE EINEN PLAN ZUM TÖTEN"

Trumps Forderung nach einem höheren finanziellen Beitrag der Nato-Verbündeten ist unterdessen zumindest in einem gewissen Rahmen bereits eingepreist. Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise steigerte Deutschland seine Rüstungsausgaben schon 2016 um über zehn Prozent. Auch militärisch übernimmt Deutschland eine stärkere Rolle: Die Bundeswehr führt eines der vier Nato-Kampfbataillone, die Russland von einem Angriff auf Polen und die baltischen Staaten abhalten sollen. Streit im Bündnis könnte dagegen Trumps Forderung nach einem Einsatz der Militärallianz - womöglich Seite an Seite mit Russland - gegen die Extremistenmiliz IS auslösen. Kritiker fürchten, die Türkei könnte eine solche Mission in Syrien als Deckmantel nutzen, um noch schärfer gegen die Kurden vorzugehen.

Unklar ist derzeit auch, wie sich unter Trump das Engagement der USA in internationalen Militäreinsätzen entwickeln wird. Der Geschäftsmann hat eine klare "America-First"-Politik angekündigt und tendiert bisher eher zu bilateralen Absprachen als zu multinationalen Verträgen oder Bündnissen. Ohne die mächtige Militärmaschinerie der USA aber stünden Nato-Einsätze wie in Afghanistan vor dem Aus. Mattis kommandierte allerdings Militäreinheiten in zwei Irak-Kriegen und am Hindukusch und ist wohl auch wegen dieser großen Erfahrung einer der unumstrittenen Minister in Trumps Kabinett. Es wäre eine Überraschung, wenn er die Einsätze nun Knall auf Fall beenden würde.

Wer sich aber in der amerikanischen Sicherheitspolitik am Ende durchsetzt - Weißes Haus oder Pentagon - ist völlig offen. Mattis jedenfalls gilt als ebenso durchsetzungsstark wie schlagfertig: "Seien Sie höflich, seien Sie professionell - aber haben Sie einen Plan parat, jeden zu töten, den Sie treffen", soll er seinen Marines im Irak geraten haben.