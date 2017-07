Yellen - US-Wirtschaft stark genug für weitere Zinserhöhungen

The Federal Reserve Board Chairwoman Janet Yellen speaks during a discussion at The British Academy President's Lecture in London, Britain, June 27, 2017.

Washington (Reuters) - US-Notenbankchefin Janet Yellen signalisiert angesichts der robusten Konjunkturentwicklung eine Fortsetzung ihres Kurses gradueller Zinserhöhungen.

Die Fed erwarte, dass die Wirtschaftslage weitere behutsame Anhebungen der Leitzinsen erlauben werde, sagte Yellen am Mittwoch laut Redetext im US-Kongress. Zudem stellte die Zentralbank in Aussicht, dass sie wahrscheinlich noch "dieses Jahr" mit dem Abbau ihrer im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen werde.

Die Fed hob ihren Leitzins zuletzt im Juni auf das Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent an. Die Dollar-Wächter hatten zudem eine weitere Erhöhung in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Zum genauen Zeitpunkt äußerte sich Yellen bislang aber nicht.

In ihrem bereits am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht an den Kongress hat die Notenbank trotz des schwachen Jahresstarts ein positives Bild der US-Wirtschaft gezeichnet. Die Währungshüter erwarten weiteres Wachstum und gehen davon aus, dass sich die Arbeitslosenquote in diesem Jahr bei 4,3 Prozent einpendeln wird. Damit wäre de facto Vollbeschäftigung erreicht.[nL8N1JY4J1]